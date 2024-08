Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

Para Vanessa Chaput, una madre de 24 años de Canadá, lo que creía que sería una caminata común acabó siendo un encuentro cercano con la muerte, después de que un gigantesco oso grizzly la atacara. La mujer relató cómo vivió aquellos atemorizantes momentos.

(Lea también: Niña quiso salvar a su mascota, pero murió en el intento; camión se la llevó por delante)

Oso atacó a madre sacando a pasear a su mascota

El 30 de junio de 2024, Vanessa salió con su perra pastor alemán Nina a dar una caminata por el territorio de Yucón, en Canadá. Durante el camino se encontraron con un grupo de osos. Aunque quería retirarse de la zona, su mascota comenzó a perseguir a tres osas pardas, lo que causó conmoción en el plantígrado macho que las acompañaba.

De acuerdo con el Daily Mail, fue solo cuestión de segundos para que la mujer fuera atacada por el oso, quien le enterró las garras en la espalda y le mordió el antebrazo.

¿Cómo logró sobrevivir?

Al tener al oso de más de dos metros en la espalda y con un hueso roto, la mujer pensó en su esposo y su pequeña hija de dos años. Decidió que, como estrategia para intentar sobrevivir al gran animal salvaje, su mejor camino era hacerse la muerta.

Permaneció quieta y en silencio mientras el oso continuaba clavándole las farras en la espalda, sin embargo, este detuvo su ataque cuando mordió su cabeza y se le atravesó una pinza para el pelo que llevaba Vanessa, algo que le lastimó la boca. La perra comenzó a ladrar, algo que hizo impulsó al oso a alejarse.

“Sabía que no estaba preparada para dejar a mi hija y a mi marido y sabía que tenía que luchar por ellos“, comentó.

Gracias a esta distracción, la mujer pudo salir a una carretera cercana, donde llamó a su marido para pedirle ayuda. Su perra la siguió en el camino.

Tuvo graves heridas

La joven madre tuvo que ser trasladada a un hospital cercano en donde recibió más de 30 suturas. Duró 10 días internada por las lesiones causadas en su brazo, cabeza y espalda.

(Vea también: El destino ideal a 2 horas de Bogotá para ver osos perezosos gratis, ¿cómo llegar?)

“Me siento muy agradecida de estar viva. No estoy enojada con el oso pardo ni con mi perro. Los osos están por todas partes en el Yukón, no puedes evitarlos”, comentó Vanessa, quien dice que estos animales ya se habían acercado a su patio.

No corres, no gritar y no hacer contacto visual, los consejos que da para evitar ser atacado por un oso.

>> Le recomendamos: Oso negro irrumpió en el patio de una familia y la escena se volvió viral

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.