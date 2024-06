A través de redes sociales, una turista extranjera denunció que algunas personas están cobrando dinero para que los visitantes del parque El Centenario de Cartagena puedan tocar a los perezosos que allí se encuentran. Las autoridades evalúan medidas por un posible maltrato animal.

“Estoy muy triste porque ahora estos locales vienen con turistas y dejan que toquen los perezosos. Esto no podemos hacerlo, no es la forma de ganar dinero”, denunció Michaela Doublan, una ambientalista proveniente de República Checa, a través de un video que publicó en redes sociales.

Michaela Doublan llegó de visita a Cartagena y se encontró con esta situación de aparente maltrato animal en el parque El Centenario.

“Notamos que los locales, algunos ‘guías’, están juntando más turistas y uno me ha mostrado una foto en la que ellos pueden tocar los animales. Decidí hacer el video para que nuestros seguidores sepan que esto no debemos hacerlo y que no está bien”, contó la ambientalista extranjera.