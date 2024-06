A través de un video, los asistentes al circo de Obninsk, en Kaluga, Rusia, registraron el momento en el que una osa atacó a su entrenador en medio de un ‘show’.

De acuerdo a las imágenes, el adiestrador conocido como Oleg Krasov, hace que la osa Dzhema haga su espectáculo de equilibrio sobre unas ruedas; sin embargo, el animal se cae, luego se lanza sobre su entrenador golpeándolo y arrastrándolo por el escenario.

The bear Dzhema attacked the honored artist Oleg Krasov – the video is sent by viewers. In the footage, the animal fell and then attacked the trainer. pic.twitter.com/XQTuczHVsW

— deepankarthish (@deepankarthishb) June 2, 2024