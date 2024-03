Por: El Espectador

Durante varios años, la ciencia ha trabajado para resolver un misterio: en China, hogar de los pandas gigantes, se han registrado desde 1985 siete individuos con pelaje café y blanco, en lugar de negro y blanco.

Lo más curioso de esto es que los individuos que se han identificado con esta característica fueron encontrados en las montañas de Qinling, en la provincia de Shaanxi, China. A seis de ellos se les ha hecho seguimiento en vida silvestre y uno más se encuentra en cautiverio.

Una investigación, publicada recientemente en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, se dio a la tarea de entender lo que ocurre detrás del cambio en la coloración del pelaje de estos animales.

Para hacerlo, analizaron la información genética de 35 pandas gigantes, dentro de los que se encontraban dos individuos con pelaje café, cuatro pandas de pelaje negro, pero pertenecientes a tríos familiares (dos padres y una cría) asociados a pandas cafés. Los 29 restantes eran pandas de pelaje normal y que no estaban asociados genéticamente a individuos con pelaje café.

Luego del su estudio, encontraron que hay una diferencia en el ADN de los pandas con pelaje café, que sería la explicación más probable para su cambio de color. Puntualmente, en un gen llamado Bace2, los investigadores encontraron que en ambos pandas con esta característica faltaban 25 pares-base, la unidad básica que forma las moléculas del ADN. A esta mutación se le conoce como delación homocigótica.

Para confirmar este análisis, hicieron un experimento en laboratorio con ratones modificados genéticamente para tener esta misma mutación. “Nuestra investigación reveló que esta mutación redujo el número y el tamaño de los melanosomas de los pelos en ratones knockout y posiblemente en el panda marrón, lo que provocó aún más hipopigmentación”, dicen los investigadores.

Este hallazgo, aseguran los científicos, proporciona información sin precedentes sobre las variaciones en el color del pelaje de animales salvajes. El paso a seguir, será entender si, como a los ratones, en los pandas gigantes también les afecta la pigmentación de su piel.

