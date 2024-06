Por: Q'HUBO MEDELLÍN

Monster no le hacía, para nada, honor a su nombre, antes de seguro era el monstruo más tierno y más lindo del mundo. Era el menor de los 4 perros que tenía un hombre, en una unidad residencial de Bello, quien ahora sufre la muerte absurda de su añorada mascota.

Se le quiebra la voz al recordar lo ocurrido el sábado anterior en su apartamento de un piso 12, desde donde una mujer, su exnovia, lanzó al vacío al animal, en medio de una aparente discusión.

De acuerdo con el propio afectado, su expareja había llegado al lugar, ubicado en la calle 55 con carrera 67B. Le pidió que la acompañara a departir en un lugar, pero él no quiso, pero la mujer insistía que lo que quería era regresar con él y seguir la relación.

Según una de la principal versión, el hombre se negaba a las pretensiones de la mujer, pero en un momento el dueño de Monster fue a la cocina y a los minutos los vecinos tocaban apurados la puerta de su apartamento, para informarle que una de sus 4 mascotas había caído al vacío.

Pero la cosa se complicó, cuando evidenciaron que la mujer había sido quien, al parecer, arrojó al perro, presuntamente en un ataque de ira, ante la respuesta negativa de su expareja de retomar la relación sentimental.

Pero tal parece que la mujer se dio cuenta inmediatamente de lo que habría hecho, pues en medio de todo este alboroto ella les decía a los presentes que había pensado que era una bolsa de basura, pero ya la Policía había llegado al lugar, no solo para intervenir en la situación, sino para capturar a la mujer de 24 años, oriunda de Soledad, en el departamento de Atlántico, quien ahora deberá responder penalmente por el presunto delito de maltrato animal.

Y hablar del caso le duele a su propietario, quien sin titubear confirma que mantendrá la denuncia para que la mujer responda por lo que le habría hecho al animal.

Precisó que Monster era el menor de una familia de perros, todos son criollos de un cruce de French Poodle y Shih Tzu.

Precisó que llevaba con él 1 año y 2 meses y era el más consentido de la casa. Aunque en su momento llegó cuando estaba en la relación con la ahora capturada por matar al perro, el animal de compañía estaba al cuidado de este hombre, quien es tajante en decir que “es horrible lo que le pasó a mi perrito. Él no merecía morir así”.

Recuerda que hasta ya había pasado tremendo susto de cuenta de Monster, pues tuvo que publicar fotos de él para buscarlo, tras perderse durante 9 días en las calles de Bello.

Por fortuna lo pudo recuperar y lo disfrutaba día y noche, al igual que sus otros 3 perros, que son justamente los padres y abuelo de Monster.

Y han sido días muy duros, porque reconoce que cada vez que quiera salir o entrar de su apartamento va a ver el lugar donde cayó su perro, su querido y amado Monster, que de monstruo no tenía nada.

Confía en que las autoridades y la justicia haga lo propio, por eso, dice, estará muy atento a las audiencias que se programen en el proceso que tiene ahora en líos judiciales a una mujer de 24 años, quien por una aparente rabia le terminó causando no solo la muerte a un inocente perro, sino que dejó una huella dolorosa al dueño de la mascota.

