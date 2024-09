El actor Fernando Arango fue arrestado por la Policía el pasado 5 de septiembre en su domicilio, ubicado en el barrio Campohermoso de Manizales, tras una llamada que alertó sobre un incidente de violencia intrafamiliar.

Habla víctima de violencia intrafamiliar del actor Fernando Arango

Según el reporte oficial, al llegar al lugar, encontraron a una mujer con moretones en un ojo y quien pedía auxilio.

La mujer llamada Juliana García, quien era la compañera sentimental del actor, desde hace un año, comentó lo que pasó ese madrugada de ese jueves al programa ‘La red’.

“Llegamos a casa alrededor de las 11:30 p. m. después de una reunión con amigos. Pasamos un rato con mi hijo, quien luego me dijo: ‘Acuéstese, mami’. Me fui a acostar y, poco después, Fernando se recostó a mi lado. Mi hijo, entonces, me dijo: ‘Mami, me voy a ir a dormir donde mi novia’. Yo le respondí: ‘Está bien'”.

Luego, comentó: “Yo me dormí y me despertó fue que lo escuché que se estaba orinando en el closet y le grité: ‘¿Qué te pasa? Cochino’. Y me empezó a golpear. No creí lo que estaba haciendo conmigo y no tenía cómo defenderme”.

La mujer salió corriendo de la habitación al comedor y luego al patio. Una de sus tías, al escuchar los gritos, la defendió ante la agresión del actor.

“Yo le decía: ‘Tía, llamé a la Policía, por favor'”, comentó García.

Después de unos minutos llegó la Policía y se lo llevaron, pues el actor se rehusó a abrirle la puerta a la autoridad y ante los hechos fue aprehesado.

“Me hicieron un tac, no tengo fractura, pero estuve dos días hospitalizada. Me golpeó muchas veces, en la nariz, en la sien. En el ojo me golpeó y yo sentí que se me reventó algo y se inflamó, también la mandíbula porque estuve dos días sin poder comer”.

Por último, le dijo al actor: “Fernando Arango es el culpable de todo lo que me pasó, de los golpes y de la violencia psicológica que sufrí”.

