Estados Unidos se prepara para el impacto de Milton, huracán que ya rozó territorio mexicano y se aproxima a las costas norteamericanas. Se estima que el fenómeno natural toque tierra este miércoles, aunque hay preocupación por su categoría.

(Vea también: Avión logró atravesar con éxito el huracán Milton; tripulante grabó angustiante momento)

En Florida, los equipos de meteorología ya analizan el panorama al que se enfrentará dicha región, pues gracias a la tecnología se recreó todo el escenario que podría presentarse en ese estado.

Las imágenes difundidas por el canal estadounidense The Weather Channel, dejan en evidencia el impacto del huracán en zonas como Cedar Key, Hernando Beach, Sarasota, Port Charlotte, Fort Myers y Naples.

Las inundaciones en Florida podrían alcanzar hasta 6 pies, es decir, unos 1.80 metros. Lo anterior sería suficiente para cubrir una primera planta o sumergir vehículos.

Hurricane Milton is expected to bring a destructive storm surge to Florida’s west coast. @StephanieAbrams uses our FloodFX simulation technology to show you what that could look like ⬇️ pic.twitter.com/rg996zNHy2

— The Weather Channel (@weatherchannel) October 8, 2024