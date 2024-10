Estados Unidos y el Golfo de México están atravesando una emergencia climática que dejará a su paso tormentas, fuertes vientos e incluso inundaciones en las zonas afectadas, especialmente en la costa oeste de Florida, pero ¿qué sucede? Pues se trata del huracán Milton, un ciclón tropical que en las últimas horas alcanzó la categoría 5, máxima en la escala de Saffir-Simpson, con vientos aproximados de 270 kilómetros por hora (km/h) de acuerdo con los recientes boletines publicados por el Centro Nacional de Huracanes (NHC), ubicado en el país norteamericano.

Asimismo, la entidad indicó en su boletín del martes 8 de octubre que se “espera una gran área de marejada ciclónica destructiva, con las inundaciones más altas de 10 pies o mayores, a lo largo de una porción de la costa oeste y centro de la Península de Florida”; asimismo, sugieren que probablemente el huracán traiga consigo vientos devastadores que “amenazan la vida”; por lo tanto, aconsejan a quienes no hayan evacuado, hacerlo en las próximas horas y asistir a los refugios destinados por el Gobierno estadounidense.

(Vea también: Experto llora en vivo en TV al hablar del huracán Milton y teme lo peor: “Es horrible”)

En los últimos días, México ha sufrido los estragos del huracán Milton, así lo compartió Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán, a través de su cuenta de X, donde manifestó que en conjunto con las autoridades competentes se está “haciendo un levantamiento de los daños ocasionados”.

Teniendo lo anterior en cuenta, el mandatario manifestó que en un primer balance se encontró un muelle dañado que requiere urgentemente intervención, al igual que algunas viviendas de los residentes del lugar; sin embargo, el paso del ciclón tropical no dejó muertos ni heridos.

De igual manera, Díaz resaltó hace pocos minutos que ya es seguro el retorno de la población a sus actividades cotidianas; además, mencionó que tanto los servicios y sectores productivos pueden retomar con normalidad.

Lee También

Por medio de sus redes sociales, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA por sus siglas en inglés), dedicada a realizar misiones aéreas para recopilar datos ambientales, lanzó en las últimas horas su aeronave WP-3D Orion llamada ‘Miss Piggy’, con el fin de obtener información “que ayude a mejorar el pronóstico y apoye la investigación sobre huracanes”, esto relacionado con el ciclón tropical que atraviesa la costa oeste de Florida.

(Lea también: ¿Huracán Milton llegará a Colombia? Dicen cómo afectará (muy pronto) a varias regiones)

En ese sentido, la NOAA dio a conocer un video en el que muestra a la tripulación de dicha aeronave atravesar parte del huracán Milton y cómo la turbulencia hizo sus estragos al interior de esta, tumbando cajas, equipo y demás objetos propios de los pasajeros.

Bumpy ride into Hurricane #Milton on @NOAA WP-3D Orion #NOAA43 "Miss Piggy" to collect data to help improve the forecast and support hurricane research.

Visit https://t.co/3phpgKNx0q for the latest forecasts and advisories

Visit https://t.co/UoRa967zK0 for information that you… pic.twitter.com/ezmXu2Zqta

— NOAA Aircraft Operations Center (@NOAA_HurrHunter) October 8, 2024