Aunque en los próximos días el huracán Milton llegará a Florida, Estados Unidos, siendo una gran amenaza para los ciudadanos con fuertes lluvias y corrientes de viento, el Ideam aclaró que este ni otro de su tipo afectará la región Caribe.

Actualmente son tres huracanes activos en el océano Atlántico, pero San Andrés y Providencia, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Sincelejo y otras ciudades no están en riesgo.

Dichos huracanes son Leslie, Kirk y Milton, pero no azotarán la región Caribe de Colombia. Sin embargo, en la zona habrá lluvias por la temporada invernal, según indicó el Ideam.

«Sí va a haber unas lluvias muy dispersas, pero no serán tan fuertes, porque no hay ondas tropicales ni huracanes sobre el mar Caribe. No hay tampoco un patrón específico, estamos más bien en unas condiciones de calma», explicó Mirovan Sverko, meteorólogo del Ideam, a Blu Radio.