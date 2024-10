La inesperada reacción del puertorriqueño, quien es conocido en Latinoamérica por su sobriedad al momento de hablar de los fenómenos naturales, sorprendió a los televidentes de NBC este lunes 7 de octubre al referirse a la magnitud del huracán Milton, que actualmente avanza por el Golfo de México.

(Vea también: Manifestantes pro-Palestina en Bogotá intentaron meterse a Embajada de Estados Unidos)

Todo comenzó cuando explicó que el huracán había perdido 50 milibares de presión en diez horas, por lo que había alcanzado una velocidad de 257 km/h.

Después de unos segundos, el meteorólogo explicó que ha sido uno de los huracanes más fuertes que ha conocido y explicó que todo se debe al cambio climático.

“Me disculpo, esto es simplemente horroroso. Los vientos máximos sostenidos son de 260 km/h. Y sigue ganando fuerza en el Golfo de México, donde se pueden imaginar los vientos. Las aguas están increíblemente calientes, calientes a nivel récord. ¿Saben qué lo está impulsando? No necesito decírselos: el calentamiento global”, sentenció en sus palabras al canal televisivo.

Pero allí no quedó todo, pues explicó en qué partes puede afectar con mayor fuerza, por lo que aseguró que podría provocar una tragedia bastante grande.

“El lado más peligroso de este huracán, amigos, está en el lado derecho. Muchas de estas comunidades [en Yucatán], como pueden imaginar las personas que conocen el área, solo tienen lo básico, nada más. Así que va a ser muy duro. Ahora pasemos a Florida, porque, aunque se espera que se debilite al acercarse, es tan increíblemente fuerte en este momento que será muy difícil que sea algo menos que un huracán mayor”, concluyó.

Minutos después, John Morales se pronunció en sus redes sociales y pidió disculpas por la emoción que mostró al aire. “El clima extremo impulsado por el calentamiento global me ha cambiado. Francamente, usted también debería estar preocupado y exigir #AcciónClimáticaYa”, escribió.

I debated whether to share this. I did apologize on the air. But I invite you to read my introspection on @BulletinAtomic of how extreme weather 📈 driven by global warming has changed me. Frankly, YOU should be shaken too, and demand #ClimateActionNow. https://t.co/09vxgabSmX https://t.co/GzQbDglsBG

— John Morales (@JohnMoralesTV) October 7, 2024