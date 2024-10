Una joven bogotana, de tan solo 17 años, fue encontrada sin vida, al parecer, en el apartamento de su mejor amigo, en Chicago, Estados Unidos.

“Ese muchacho me mató una parte de mí”, fueron las palabras de Deisy Viviana Ramírez Álvarez, madre de Steffany Liseth López Ramírez, una valiente y emprendedora joven, oriunda de Chía (Cundinamarca), quien fue asesinada por su mejor amigo el pasado martes.

Ahora, su madre busca ayuda para repatriar el cadáver de su hija mayor y poder despedirla dignamente, rodeada de sus familiares.

El crimen de Steffany ocurrió en la ciudad a la que la joven había llegado hace un año para vivir con su padre y cumplir su sueño de salir adelante, con el objetivo de darle un mejor futuro a su madre, quien trabaja como mercaderista y recorre a pie las calles del municipio donde la menor creció y vivió hasta septiembre de 2023.

La joven de 17 años salió de la casa de su madre, ubicada en el barrio Samaria (en el conjunto Nativo, en la calle 16 con carrera 1a), con la ilusión de construir un futuro próspero.

A pesar de que el padre de Steffany le advirtió en varias ocasiones que ese muchacho, su supuesto amigo, no le convenía, la joven nunca imaginó que este sujeto, oriundo de Cartagena (Bolívar), le arrebataría la vida en medio de unos extraños y estremecedores hechos.

El día del asesinato, la menor salió rumbo a la casa de su ‘amigo’ para encontrarse con él y con la joven que los había presentado, en el apartamento que este joven compartía con otro colombiano.

Cuando Armando llegó al lugar de los hechos, se enteró de que el joven inicialmente les dijo a las autoridades que la menor se había quitado la vida, pero esta versión fue desmentida por la Policía.

“El padre de mi hija me contó que, al revisar el arma, la Policía descubrió que había sido accionada por su supuesto amigo. Luego, el joven declaró que todo ocurrió por un accidente. Pero queremos que este tipo pague por lo que hizo, ya que no entendemos por qué la mató. Mi hija daba la vida por ese muchacho y queremos saber qué pasó realmente. Queremos que nos diga la verdad, porque no queremos que esto quede impune. Sabemos que esto no fue un accidente”, concluyó la madre de Steffany.