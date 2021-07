El gobierno británico presentó una ley de sensibilidad animal que incluye, dentro de varios aspectos, una normativa que prohíba la cocción de las langostas vivas para ser servidas en restaurantes y lugares públicos, detalló el Daily Mail.

Este proyecto de ley, que busca el reconocimiento de los animales como seres sensibles, acogería a vertebrados e invertebrados por igual, incluyendo a crustáceos y otros animales de mar, añadió ese periódico.

Para presentar la normativa, el gobierno británico argumentó que la práctica de hervir vivas a las langostas ya está vetada en naciones como Suiza, Noruega y Nueva Zelanda, entre otras.

Ese diario resalta que la nueva ley de sensibilidad animal contaría con un fuerte respaldo de la Conservative Animal Welfare Foundation, organización que cuenta con el patrocinio de Carrie Johnson, esposa del primer ministro británico, Boris Johnson.

“Hay pruebas suficientemente sólidas para concluir que tanto los cefalópodos como los crustáceos son sensibles”, reza un aparte del proyecto de ley, citado por ese rotativo inglés.

Entre tanto, el Departamento de Medio Ambiente del Reino Unido celebró la buena acogida del proyecto dentro del Parlamento, por lo que espera su aprobación en las próximas semanas.

Esto dijo Lorraine Platt, fundadora de la Conservative Animal Welfare Foundation, acerca del proyecto de ley en Reino Unido:

