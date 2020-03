Dos videos que circulan en redes muestran que la mascota, de raza boyero de Berna, saludó a su dueño y segundos después se acostó boca arriba en el piso para que el presidente le rascara la barriga, algo a lo que el mandatario no se pudo resistir.

Fue evidente que el can se robó el ‘show’ del evento, que se llevó a cabo el domingo pasado y en el que se celebraba el Día de la Mujer, informó The Irish Post.

Las imágenes de ese momento se viralizaron de tal manera que hasta fueron retuiteadas por el actor Mark Hamill, quien interpretó a Luke Skywalker en la saga de ‘Star Wars’.

A continuación, los dos videos que muestran el adorable instante:

the president of ireland's dog out here stealing the show at an international women's day event

(Cristin Proctor Rooney FB) pic.twitter.com/K8RKmMUiog

— Humor And Animals (@humorandanimals) March 7, 2020