Una joven participó de los virales retos de TikTok y bailó haciendo ‘twerking‘, unos movimientos que se han vuelto muy populares en esta red social, especialmente entre las mujeres.

Sin embargo, este video no le gustó a su padre, quien la obligó a grabar una disculpa pública para su familia, a quien, según él, había puesto en vergüenza por hacer este tipo de bailes y compartirlos en esta plataforma virtual.

La joven explicó que ese video lo hace por las “fotos y videos en los que me denigro. Lo hago con toda la vergüenza porque no es lo que mis padres me enseñaron”.

El padre también interviene en esta disculpa pública y le pregunta: “¿Por qué haces ese tipo de cosas? ¿Eso eres tú? ¿Esos videos te representan en algo?“.

Para finalizar, el hombre asegura le dice a su hija que “tú eres una niña de casa. Tú eres una niña que estudia y va bien en la escuela. No tienes razón para estar enseñando las nalgas. Las nalgas las enseñan las putas, hija“.

Este es el video del hecho que, aparentemente, se presentó en México: