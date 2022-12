El cumpleaños es una de las fechas más importantes para las personas, una celebración que se suele disfrutar en compañía de familiares y amigos, además en el trabajo las personas acostumbran a decorar el puesto de los cumpleañeros a modo de festejo.

Aunque al parecer a veces a los compañeros se les puede olvidar quienes están de cumpleaños, como le ocurrió a Gilberto Mendoza, pues el hombre contó a través de sus redes sociales que el día de su cumpleaños cuando llegó al trabajo esperaba ver una decoración, sin embargo, se llevó una gran sorpresa al no encontrar nada en su puesto de trabajo.

Lo que realmente llamo la atención de los internautas, fue que Gilberto lejos de sentirse mal por el olvido de sus amigos, tomó la iniciativa y compró algunas bombas para decorarse el mismo el puesto.

Fue en este momento que sus compañeros le trajeron algunos detalles y regalos, mientras que su jefa le compró una torta para celebrar el día. La actitud de Gilberto fue aplaudida en redes sociales y generó muchas reacciones positivas “necesito ese nivel de madurez emocional, yo me alejo de quienes no me felicitan”, “me parece madurez emocional entender que a los demás se les puede olvidar y avisar q es tu cumple! te felicito”, “estuve en un trabajo donde yo decoraba a todos y hacia la fiesta y el día de mi cumpleaños nadie se acordó, no volví a decorar ni a celebrar a nadie”, “que bonita actitud, definitivamente ser felices depende de nosotros, no de los demás”.

El vídeo se hizo viral con más de 1 millón de vistas y 231 mil ‘likes’, además de los miles de aplausos que se llevó el joven por su actitud.