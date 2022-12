Los videos virales de animales son de los preferidos por usuarios en Internet. Travesuras y reacciones inéditas han logrado robar los corazones de cientos de internautas, como ocurrió en un video en el que un perro se llevó tremendo susto.

En el clip se puede ver cómo un perrito dormía plácidamente en medio del andén, pero esto no duraría mucho tiempo pues un enorme rinoceronte iba caminando por el mismo lugar. Cuando el gigante animal llegó a donde estaba el perrito, decidió acercar su cuerno de manera muy delicada hacia el can, tal vez para ver que era ese bulto que se atravesaba por su camino. Fue en este momento que el perrpo se despertó y apenas vio al enorme rinoceronte salto del susto en medio de gritos, mientras salía despavorido del lugar.

La reacción del animal por supuesto se hizo viral con más de 113 mil reproducciones y 5 mil likes, usuarios no dudaron en dejar sus opiniones.

“Estaba debatiendo si tener o no un rinoceronte como mascota. Ahora que he visto lo amables que son, ¡me apunto!”, “nueva definición de milisegundo: el tiempo que tarda un perro dormido en decidir entre pelear o huir después de ser despertado por un rinoceronte”, “el perro amaneció luchando por su vida, ¡tuvo suerte de que no fuera un gato grande!”, “¿y dónde diablos está este rinoceronte vagando por la calle aterrorizando a los pobres perros?”.

Antes que finalizará el video se puede ver como otro perrito que se encontraba también descansando en la esquina de la calle, se fue del lugar luego de que su amigo perruno recibiera el susto de su vida.