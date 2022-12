La buena nutrición mejora y alarga la vida de nuestros perros y gatos. Ellos hacen parte de nuestras familias hoy y merecen alimentación de calidad. Actualmente existen muchas opciones de alimentación: las tradicionales balanceadas, el tipo BARF y más recientemente, las dietas naturales balanceadas.

Estas últimas se pueden considerar una mejor opción dentro de las disponibles en el mercado actual ya que son el resultado de la investigación y la experiencia de muchos años estudiando el comportamiento y necesidades nutricionales reales de los perros y los gatos.

Las dietas naturales han observado los requerimientos nutricionales de cada una de las especies haciendo su diferenciación en cuanto a su fisiología digestiva y su condición carnívora estricta para los gatos y carnívora omnívora para los perros.

Además, involucra correctamente las etapas de la vida del animal tales como: cachorros, adultos jóvenes gerontes, madres lactantes o gestantes e incluye las condiciones clínicas nutricionales.

(Vea también: Cómo prevenir el estreñimiento en las mascotas; es fundamental para la salud del animal)

Las dietas naturales tienen grandes beneficios para la salud por su contenido de humedad, mejoran la calidad de las heces, ayudan a salud intestinal, mejoran el sistema inmune, mejoran los procesos clínicos, son palatables naturalmente y pueden ser amigables con las dietas secas permitiendo su combinación.

Características importantes

Materias primas tipo premium

Proteína de fuente animal

Grasa de buena calidad

Cero preservativos y aditivos

En la nutrición animal es muy importante tener en cuenta que la calidad de la dieta se basa en la cantidad correcta de nutrientes importantes como la proteína y las grasas. Dado que es más importante la CALIDAD que la CANTIDAD del nutriente, los excesos de proteína y grasa pueden causar afectación en órganos importantes como el hígado y el riñón a través del tiempo.

Lee También

Las dietas naturales tienen características muy importantes como su contenido de agua nutriente esencial en la alimentación animal, pueden ser catalogadas como dietas húmedas con un contenido de agua del 70 a 85% al restante se le llama materia seca y es ahí donde se concentran los demás nutrientes importantes proteína, grasa, fibra y carbohidratos de moderada inclusión para perros o mínima para gatos.

El agua presente en la ración ayuda al tránsito intestinal, optimiza la metabolización de nutrientes y ayuda a prevenir condiciones en las vías urinarias bajas y el riñón.

La cantidad de agua presente en cada animal varía de acuerdo a la edad y su estado fisiológico entre otros, adicionalmente el agua es obtenida de la bebida y no siempre se garantiza que se beba la suficiente sobre todo en gatos que por naturaleza no son bebedores, los perros por lo contrario toman más agua, sin embargo, a veces no es suficiente, por eso es tan importante tener presente una dieta húmeda estrictamente balanceada en la alimentación animal.

Como recomendaciones importantes siempre se debe tener en cuenta la calidad de la dieta, la frecuencia y cantidad de alimento, el entorno del animal y medioambiente en que se mueve.

Siempre debemos verificar la condición corporal, talla y peso del animal, edad entre otros para definir su dieta. Cuando tu perro o gato presenten síntomas asociados a su nutrición es necesario consultar con tu médico veterinario para solicitar un diagnóstico y con el especialista en nutrición para establecer un tratamiento y plan de manejo.