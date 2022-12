Hay muchas historias que se hacen virales en el mundo, como la de una mujer que envió su hoja de vida durante dos años y nunca se fijó que el archivo que enviaba era una lista de mercado.

Las redes sociales se han encargado de difundir algunos sucesos que parecen increíbles. Ahora, se hizo viral el relato de un hombre que se dedicó a procrear con su harem y clama por ayuda para mantener a su numerosa familia.

Mzee Musa Hasahya, de 67 años, fue un exitoso empresario y político en Uganda. Por su fama y posición jerárquica pudo tener 12 esposas, pero el paso del tiempo, las dificultades económicas y el deterioro de su salud hicieron que tuviera que recurrir a la caridad para sobrevivir.

Meet the Ugandan man with 12 wives, 102 children

Mzee Musa Hasahya in navy blue shirt with his family at home in Bugisa Cell, Mulaga Ward in Busaba Town Council, Butaleja District on November 11, 2022. Photo credit: Daily Monitor pic.twitter.com/1Z8uGCmD2o

— TKG Music. (@kampalagossip) November 21, 2022