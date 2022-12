Conseguir un empleo es una de las situaciones más complicadas para muchas personas en el mundo. En la actualidad, las cifras de desocupados crecen debido a anuncios como el de Estados Unidos y algunos países de Europa de no poder subir los sueldos y/o mantener los trabajos a miles de empleados.

(Vea también: TikTok: ¿es posible vivir de la aplicación, cómo hacerlo y cuánto ganan los ‘tiktokers’?)

Aunque la situación económica de las empresas tiene sus complicaciones, los profesionales siguen buscando una oportunidad laboral que les permita subsistir y cubrir las necesidades básicas de su familia.

Eso sí, hay ‘tiktokers’ desafortunadas que quieren dar consejos para conseguir empleo en Estados Unidos que ni a ellas mismas les han funcionado, y hasta quienes esperaron por años una llamada para asistir una entrevista, pero no la lograron por culpa de un error infantil.

A través de Facebook la joven explicó que durante dos años pasó innumerables postulaciones a diversas vacantes, pero jamás revisó o actualizó su curriculum.

Lee También

En la misma publicación la mujer contó que, cansada de no tener respuestas positivas por correo, le dio por revisar el archivo que enviaba a las empresas y allí se percató que no era el correcto.

“Resulta que hace dos años siempre estaba enviando mi CV pero yo decía ‘Achis por qué nadie me llama y nunca me respondieron NADA’. Hoy me doy cuenta de que el archivo de Word que estuve enviado por dos años es una lista de súper”.