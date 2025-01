La mujer compartió su situación mediante un video en Tik Tok, el cual cuenta con más de 2 millones de interacciones. La compra la hizo en época de Navidad a través del comercio digital Temu y por dicha razón se hizo tendencia rápidamente.

Y es que Whitney Ashmore, quien esperaba con ansias una cinta de color rosa para decorar la puerta de su casa, se llevó una gran sorpresa al abrir el paquete que llegó con su nombre y encontrar una impresión en tamaño real de una puerta, como si fuera una cortina.

“Acabo de recibir un pedido de Temu. Esto es lo que pedí”, dijo Whitney mientras mostraba la imagen de una cinta que había escogido en la página.

Y añadió: “Si no lo viera con mis propios ojos no me lo creería… Es una cortina con una puerta impresa. ¿Quién necesita algo así?”.