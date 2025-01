Por: Caracol TV

El alcalde de Duitama, José Luis Bohórquez, publicó en sus redes sociales un video que causó indignación entre cientos de colombianos, más aún, entre aquellos boyacenses que viven en esta parte del país y esperan que la Alcaldía de este territorio trabaje para ellos.

Y es que la grabación, que dura cerca de un minuto, registra lo que sería una fiesta dentro de una de las oficinas municipales de Duitama en plena jornada laboral. En el lugar, el dirigente encontró botellas de cerveza vacías, cigarrillos, copas con otra clase de licores y hasta cigarrillos. Un caso similar al de concejales en La Calera que se fueron a un bar en plena sesión.

Como si fuera un bar, los funcionarios que se encontraban en la oficina estaban departiendo, bebiendo licor, escuchando música navideña y algunos de ellos, incluso, estaban en aparente estado de embriaguez. Las botellas de cerveza estaban junto a libros con documentos, computadores y demás artefactos con posible información importante.

El alcalde no pudo ocultar su enojo. Haciendo una ronda entre los diferentes cubículos, Bohórquez lanzó un fuerte llamado de atención a las personas involucradas, aunque en el video que divulgó desde su cuenta personal ocultó las identidades de los funcionarios.

“Cervezas regadas botellas regadas. ¿Qué es esto? ¿la alcaldía o un bar?”, dijo Bohórquez a los trabajadores involucrados en este penoso incidente.

Mientras sea alcalde, haré respetar el servicio público! No se toma, no se hace rumba, no se cierran las oficinas en pleno horario laboral. Ya pedí investigación formal contra las personas que decidieron actuar irregularmente. Hay que dar ejemplo y no vergüenza. pic.twitter.com/qmjtU8kXlC — José Luis Bohórquez (@JLuisBohorquez) January 8, 2025

Mientras algunos funcionarios escuchaban al alcalde y otros abandonaban el espacio, el dirigente dijo que, mientras él se mantuviera en sus funciones, los funcionarios debían respetar sus obligaciones, sus compromisos con la ciudadanía y sus lugares de trabajo.

“Las oficinas no son para tomar. Estamos en espacio laboral, no se bebe, no se toma, no se fuma. Si algo respetan su trabajo, pórtense como gente que debe ser”, agregó.

Alcalde de Duitama pidió investigación formal contra funcionarios que consumieron licor

Por su parte, el mandatario José Luis Bohórquez dio a conocer la grabación y dejó claro que iba a hacer respetar el servicio público. Además, fue enfático en asegurar que había solicitado una investigación formal contra estos funcionarios.

“Mientras sea alcalde, haré respetar el servicio público! No se toma, no se hace rumba, no se cierran las oficinas en pleno horario laboral. Ya pedí investigación formal contra las personas que decidieron actuar irregularmente. Hay que dar ejemplo y no vergüenza”, escribió Bohórquez.

