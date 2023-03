Desde muy pequeña, la mujer se dio cuenta de que algunos medicamentos le hacían daño a su organismo, pues al tomarlos sentía hormigueo y picazón en algunas partes de su cuerpo.

Aunque en principio pensó que todo se debía a que el medicamento estaba haciendo efecto, con el paso de los años comenzó a ver que los síntomas empeoraban al tomar las drogas que le recetaban.

Después de buscar ayuda médica, la empresaria se enteró que su cuerpo no toleraba los medicamentos AINEs (Antiinflamatorios no esteroideos), que son aquellos que se utilizan para tratar el dolor agudo que deja un proceso inflamatorio en el cuerpo.

Entre ellos se encuentran medicinas como el diclofenaco, el ibuprofeno, el paracetamol, la dipirona y muchos más.

El primer susto de Munaretti Selbach relacionado con sus alergias se dio en 2011, cuando se sometió a una cesárea por el nacimiento de su primer hijo.

“El médico dijo que necesitaba un antiinflamatorio debido a los riesgos de inflamación posoperatoria. Tan pronto como fui a la habitación después del nacimiento de mi hijo comencé a sentirme enferma. Mi cuerpo hormigueaba, mi glotis se cerró, ya no podía hablar y tenía dificultad para respirar. Casi muero”, narró la mujer a la cadena británica.

El segundo percance grave de salud ocurrió justo un año después, cuando dio luz a su segundo hijo. En esa ocasión también fue sometida a una cesaría y para controlar sus dolores le aplicaron medicinas que ella misma había advertido que no toleraba.

Por tal motivo, y para prevenir que situaciones que pusieran en riesgo su salud se volvieran a repetir, decidió tatuarse en su brazo izquierdo los nombres de los medicamentos que le causan alergia.

“Mi mayor preocupación es tener un accidente, perder el conocimiento y no poder explicar mis alergias. Usar una cadena que describa las alergias o escribirlo en mi billetera o celular no me funciona, porque en el momento de una emergencia, nadie mirará. Con todo ya escrito en mi brazo, no hay forma de que no lo vean”, contó la empresaria al mismo medio.