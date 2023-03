Los aviones resultan ser espacios muy seguros para muchos pasajeros, pues confían en la pericia y conocimientos de los comandantes de las aeronaves, aunque no siempre sepan a qué se dedican ellos cuando están en pleno vuelo.

(Vea también: Pelea de pilotos en el aire le bajó presión al controlador: “Ahí te espero, en la esquina”)

En algunas ocasiones, los pilotos están en la mira por sus comportamientos, como le pasó a uno que fue grabado lanzando insultos contra la ciudad donde iba a aterrizar y terminó recibiendo una suspensión.

En este caso, la acción que le valió un castigo a los dos pilotos tuvo que ver con una empanada y un café que ingirieron, mientras estaban en la cabina del avión.

⁦@CaptShaktiLumba⁩ ⁦@AwakenIndia⁩ ⁦@leofsaldanha⁩ ⁦@NarendranKs⁩ ⁦@OMRcat⁩ ⁦@jagritichandra⁩ ⁦@nambath⁩ ⁦@JM_Scindia⁩ Samosa and tea at 37000ft, cruising at 0.79M!Even horoscope cant save you if there is an emergency😡 pic.twitter.com/6UfhnDfzOk

— Mohan Ranganathan (@Mohan_Rngnathan) March 14, 2023