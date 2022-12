Desde hace algunos años, decenas de mujeres han decidido utilizar sus redes sociales para exponer los supuestos casos de acoso de los que son víctimas. Aunque hay algunos que obedecen a la verdad y son rechazados por la sociedad, existen otros episodios donde se juzga injustamente al hombre, solamente por lanzar un piropo.

La valoración del grado en que pueda afectar lo dicho a una persona surge muchas veces de consideraciones subjetivas y son las autoridades las que deben establecer si se tipifican conductas de acoso o maltrato.

Es el caso de una joven identificada como Nicole Fonseca, quien publicó un video en su cuenta de Twitter donde expone a un conductor de una famosa cadena de restaurantes que, según ella, le lanza constantes piropos cuando pasa por una calle en la que se lo encuentra casi siempre. La mujer decidió encarar al empleado y lo cuestionó por su supuesta conducta con palabras de grueso calibre.

“¿Quién le pidió que me dijera algo? ¿Cuál es la necesidad de acosar a mujeres en la calle?. No puedo pasar por ningún lado sin que algunos de ustedes, hijueputas me diga algo. No puedo estar tranquila en la calle porque vienen con esa amenazadera. Se nota que usted es de ese tipo de hijueputas. Déjeme en paz”, le dice la joven al trabajador.

El conductor del vehículo del restaurante se defiende también en el video, pero no es los mismos términos: “No la estoy acosando, discúlpanos entonces si es así. No me tiene que tratar mal, solo le dije está muy linda y ya nada más”.

En el video solo se aprecia la fuerte reacción de la joven sin que haya imágenes previas de los supuestos piropos que le habría lanzado el conductor. Tampoco se sabe si hay otras grabaciones de momentos anteriores en los que se hubiese presentado la misma situación.

Al respecto, la empresa PPC emitió un comunicado sobre la situación y anunció protocolo disciplinario con el trabajador señalado por la mujer. La compañía rechazó lo sucedido.

“Con base en las denuncias que han podido observarse en redes sociales, hemos activado de inmediato los protocolos disciplinarios a los trabajadores que eventualmente pudieran incurrri en conductas que constituyan acoso y aplicar las sanciones que sean del caso”, dice la empresa en un apartado del comunicado.