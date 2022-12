El FPC no deja de sorprender y lo refuerza la insólita salida de Hernán Darío ‘el Bolillo’ Gómez del Atlético Bucaramanga, quien no duró ni 2 semanas en su cargo y ni había dirigido un partido. Aunque se han manejado muchas especulaciones sobre el tema, el periodista Andrés Marocco culpó a supuestos hinchas de presionar al DT.

No se han conocido mayores detalles, tampoco hay una comunicación oficial, pero se da como un hecho que el experimentado técnico no dirigirá al equipo ‘leopardo’ para el año 2023. Esto se suma a una serie de fracasos, con otros entrenadores que pasaron y se fueron ‘sin pena ni gloria’, dejando a la afición siempre molesta.

Un tema que pudo haber influido en toda esta situación, habría sido la salida de Dayro Moreno del equipo. Esta noticia se confirmó en la tarde del martes 29 de noviembre. Pocas horas antes de que se conociera que ‘el Bolillo’ no se iba a quedar e iba a volver a Medellín con su cuerpo técnico.

Andrés Marocco dice que hinchas de Bucaramanga “sacaron corriendo” al ‘Bolillo’ Gómez

Marocco, hincha del equipo amarillo y que lo defiende en todo momento, sacó un audio en la cuenta de Twitter @corazonleopardo, dedicada a la actualidad y noticias del Atlético Bucaramanga. En este material, el comunicador de ESPN Colombia se escuchaba muy golpeado por la noticia, también molesto porque tenía la supuesta confirmación de las razones por las que se fue Gómez:

Haber mencionado a Dayro Moreno, después las “barras” y posteriormente un supuesto ‘apriete’, solo dio para pensar que la salida del goleador llevó a que aficionados se molestaran con ‘el Bolillo’ y fueran a protestar por esta situación. Y es que, horas antes de que se conociera la salida del ‘Bolillo’, el club publicó la lista de jugadores que se iban, con Dayro como gran protagonista.

Marocco ya había dado su opinión, en un audio previo, afirmando que Moreno no había llegado al entrenamiento del domingo 27 de noviembre. Siendo esta una última falla del atacante tolimense y la razón de la terminación del vínculo:

“‘El Bolillo’ Gómez llegó y en la rueda de prensa habló de la indisciplina, de lo que él es y lo que él piensa al respecto…. Y lamentablemente no llegó el jugador al entrenamiento, es una falta grave a la disciplina del club y a los compañeros. Me duele en el alma, porque a Dayro le tengo un gran cariño, son 22 goles, pero es un mal ejemplo y es difícil mantenerlo”.

Pero ante los cuestionamientos y mensajes que le pidieron claridad o toda la verdad, Andrés Marocco empezó a publicar una serie de tuits, para complementar los audios, aclarando que no estaba hablando de la ‘barra brava’ o de un grupo puntual. Pero se mantuvo en su versión y reafirmó que el técnico se había ido por presión y agresividad de los hinchas:

“Jamás voy a aceptar la violencia. No podemos sacar corriendo a un técnico porque sacaron a Dayro… no sé si fue la FLS [Fortaleza Leoparda Sur] pero esa fue la razón que dio. Que se iba porque lo apretaron un grupo de hinchas y no lo dejaron entrenar”, compartió en los mencionados textos. Pero también confirmó que Hernán Darío Gómez no fue el que le dio esa versión de ataques de los hinchas:

“Apenas tenga respuesta del Bolillo, les cuento qué me dice. La versión que tengo de los hechos es la que les dije. Y es de fuente directa. No sé quiénes ni cuántos fueron los hinchas que no dejaron entrenar… el Bolillo se fue porque no pudo entrenar hoy y se sintió intimidado”.

A este cuento le hacen falta varios pedazos, como la explicación de Dayro y su ausencia en el entrenamiento, lo que decidió ‘Bolillo’ con el goleador, quiénes estuvieron en el entrenamiento y por qué la ‘barra brava’ aclaró que no tuvo nada que ver. Pero, sobre todo, si la información se la dieron a Andrés Marocco los directivos, ya que ellos mismos en la noche ya tenían a un entrenador argentino para contratar.