De acuerdo con la mujer, el amor y la dedicación de su esposo son exagerados, indicó el medio local Khaleej Times.

“Llevamos un año y nunca hemos tenido ningún problema”, aseguró la demandante en el tribunal, información que cita el mismo medio.

A lo anterior, agregó:“Nunca me gritó ni me rechazó […] Me ahoga con su amor y afecto, incluso me ayuda a limpiar la casa sin que yo se lo pida”.

Según la mujer, su esposo siempre le cocina y le da regalos a menudo. Ella describe esta situación como un “infierno” porque necesita de “una discusión real” y no soporta una vida sin problemas, indicó el medio árabe.

Por su parte, el hombre se defendió en el tribunal diciendo que no ha hecho nada malo y que siempre trata de dar lo mejor.

“No es justo juzgar un matrimonio por el primer año, debemos aprender de nuestros errores”, aseguró el esposo, quien pidió al juez no tener en cuenta los argumentos de su mujer y más tiempo para salvar su relación, rescató el mismo medio.