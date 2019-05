green

El airado reclamo de la representante de la autoridad, Patricia Muñoz, ocurrió en San Francisco, provincia de Buenos Aires, Argentina, señala Radio Agricultura.

“Estamos en el 2020 casi, no estamos en 1960, que se tenían a los animales atados y se morían de hambre”, le dijo la oficial.

También le pidió que lo soltara y que lo identificara con un collar y un nombre en caso de que se pierda: “…Porque seguro que celular tenés, pero para el portón no tenés, para ir a castrarlo no tenés”, le dijo, furiosa pero manteniendo la decencia, mientras la dueña del perro no atinaba a pronunciar palabra, recoge ADN Radio.

Finalmente, le dice: “¿Tengo razón o no? No vengo en forra, pero me da bronca tu actitud. Qué querés que te diga, así nunca vas a salir adelante”. Este es el video: