La respuesta a la pregunta es no, pero un video viral ha llevado a una gran cantidad de personas a intentarlo, pues aparece una mujer gritándole a una olla y al abrirla se escucha, aparentemente, el eco de su grito.

Kevin Corona, de 21 años, es el cuñado de dicha mujer y aseguró que este reto está inspirado en un capítulo del programa infantil ‘Zack y Cody: gemelos en acción’, informó el portal Daily Dot.

Al ver este supuesto caso de éxito, que pudo ser probablemente editado, varios tuiteros se han unido con la etiqueta #PotChallenge para compartir los fallidos intentos de este reto, ya que ninguno ha podido escuchar su eco.

Asimismo, como muchos ya saben que es un reto falso, se han animado a alterar sus videos y le han agregado múltiples canciones e, incluso, el famoso gemido de WhatsApp.

A continuación, algunos de los videos que han publicado en Twitter:

EVERYONE TRY IT! pic.twitter.com/pdowcby6jx

.@FernandoForReal just tried the #PotChallenge and we are shocked with what happened 😳😳😳 pic.twitter.com/GxdLAbKm6d

— 997NOW (@997now) May 3, 2019