Aunque el video de la mujer desnudándose en la zona de recoger maletas en el aeropuerto de Miami fue grabado por las personas que estaban en ese momento en el lugar, las imágenes solo se hicieron virales cuando las publicó en su cuenta de Twitter el director de cine estadounidense Billy Corben.

En la secuencia de 33 segundos, que ya tiene más de 395.000 repreducciones en @BillyCorben y casi 700 retuits, se ve a la mujer caminando de manera sexi en ropa interior y con el pasar de los pasos, quitándose el brasier y los panties.

Corben escribió en Twitter: “Last night at @iflymia #BecauseMiami (Anoche en el aeropuerto de Miami, “PorqueMiami)” y esto fue una respuesta al tuitero Tommy in Hialeah, quien publicó primero el video y comentó: “@BillyCorben, because its Miami (@BillyCorben, porque es Miami)”.

El diario Miami Herald contactó a Tommy in Hialeah para buscar detalles de esta situación, pero el hombre solo pudo responder que las imágenes le habían sido compartidos por unos amigos.

Por ello, el rotativo estadounidense tuvo que recurrir a la policía para enterarse bien de qué pasó.

“El lunes 13 de enero de 2020, aproximadamente a las 11:40 p.m., el Departamento de Policía de Miami-Dade y los oficiales del Aeropuerto fueron enviados a una llamada de una mujer desnuda corriendo por el área de reclamo de equipaje. La mujer desnuda estaba ubicada en la salida del estacionamiento comportándose de manera errática. Después de llevar a cabo la investigación, el oficial que respondió al llamado la arresto, para una evaluación involuntaria de salud mental”, fue la respuesta de las autoridades.

Estos son los videos de la mujer desnuda en el aeropuerto de Miami (EE. UU.):

UPDATE 2: Another angle of the woman who stripped naked in @iflymia and then climbed on top of a police car #BecauseMiami pic.twitter.com/8HEmxxOBy5

— Billy Corben (@BillyCorben) January 15, 2020