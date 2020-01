green

Además, el trino del actor y escritor, como se identifica en esa red social, también llegó a los 108.000 ‘retuits’.

“Obsesionado con esta imagen de una foca mirando hacia arriba”, escribió East junto a la curiosa imagen.

Desde esa perspectiva, la cabeza de la foca tiene el aspecto de un humano. Los bigotes asemejan el pelo, mientras que la ‘boca’ muestra como si estuviera enfadada. Por último, sus grandes ojos lanzan una poderosa mirada que intimida.

Was upset to learn it had been digitally altered pic.twitter.com/THEnCHJFa1 — ham saladyce (@SirSandGoblin) January 11, 2020

Sin embargo, la imagen no es completamente real. La foto original, en la que el animal se ve más relajado fue editada cambiando de lado el pliegue de la nariz que se asemeja a una boca.

A pesar de esto, cientos de tuiteros utilizaron la imagen editada para crear memes, como los siguientes:

“Think I saw you at the show last night, to afraid to say hey.” pic.twitter.com/Rdogjpb5kW — DJ part-time custody🌹 (@tony_bottini) January 12, 2020

“Creo que te vi en el ‘show’ anoche, me asusté y no dije hola”.