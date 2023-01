En el momento que nacen gemelos la mayoría de las personas buscan una diferencia para poder distinguirlos, pues casi siempre tienen un mínimo detalle físico que los hace diferentes o por otra parte hay quienes prefieren vestirlos de colores distintos y también ponerles un accesorio diferente para diferenciarlos.

Se hizo viral la historia de Kaitlin, madre de dos bebés gemelos idénticos, quien decidió tatuarlos para poder distinguirlos, pero al llegar al sitio de tatuajes le indicaron que no era posible, ya que al menos debían tener 18 años, es por esto que la madre decidió realizarlo ella misma y así no confundirse más, sin embargo, los tatuajes que ella usó no eran de verdad, pues se trataban de unos tatuajes temporales.

(Vea también: “Destruiste tu familia, mujeriego”: descubren a esposo infiel y se desquitan con su auto)

El video ya cuenta con más de 15 mil vistas y 44 mil me gusta, donde los comentarios son divididos ya que algunos que no están de acuerdo con su decisión y otros bromean diciendo:

“No te olvides de escribir debajo quien tiene que”. Es así como la madre ahora no tendrá inconveniente en diferenciarlos pues ambos bebés tienen un dibujo diferente y también ha bromeado con ponerles un tatuaje en la frente.

Lee También

Los tatuajes se consideran como una decisión importante, pues es algo que permanecerá en el cuerpo, y es que a raíz del mundial de futbol muchos de los fans en especial los argentinos decidieron tener un recuerdo para toda la vida. Se conoció el caso de un aficionado de Messi quien quiso demostrar su afecto tatuándose la frente el nombre del famoso jugador, otros se tatuaron los brazos y hasta las piernas.