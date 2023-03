La tatuadora publicó un video en su cuenta de TikTok en el cual deja en evidencia la molesta situación que vive con sus vecinas de edificio, quienes al verla llena de tatuajes, le piden que busque a Dios.

En la grabación, que ya alcanza más de dos millones de reproducciones, se aprecia a las mujeres lanzándole agua bendita a la artista. Y no sería la primera vez que sucede, pues ella narra que antes le han tirado sal, le han puesto imágenes religiosas en la cara y le han gritado “bruja, vete del edificio”.

Video de tatuadora que tiene problemas con sus vecinas en Bogotá

Según lo expuesto por la tatuadora, desde hace un año está sufriendo el acoso de sus vecinas y siente que el problema llegó a un punto intolerable, por lo que presentó una denuncia ante las autoridades.

En una de las grabaciones se aprecia el sermón que una de las vecinas le dio en la puerta de su apartamento: “Las veces que sean necesarias para que tú abras tu corazón, creas en Dios y dejes eso porque no te deja nada bueno. Además, esos videos que subes en redes sociales, ¿qué? Enseñándole eso a los jóvenes en vez de la palabra”.

Desesperada, Mora contestó: “Miren, yo pienso que ustedes ya están muy viejitas, muy loquitas y no tienen ni mi… qué hacer en sus casas”.

Los videos a los que hicieron mención las mujeres son sobre el día a día de la tatuadora, que muestra cómo cría a su hija, sus juguetes y demás curiosidades que no les han gustado a las vecinas.

Ante la irritante situación, la tatuadora explicó que decidió exponer lo que está pasando para ver si logra frenar a sus vecinas: “Como veo que son fanáticas de mis videos, vamos a ver qué tan bien se siente que le expongan la vida de esa manera y la cara, y a ver qué tan cuerdas son a la hora de recibir el escarnio público; porque para unas cosas están cuerdas y para otras no. Por favor, a las personas religiosas que no saben respetar, entiendan que la espiritualidad es personal y no se puede obligar a nadie a creer”.