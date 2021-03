De acuerdo con el diario Global Times, la mujer de apellido Liu compró un iPhone 12 Pro Max de 364 gigas en la página oficial de Apple el pasado 16 de febrero.

Sin embargo, a pesar de desembolsar 10.099 yuanes, es decir más de 5 millones y medio de pesos colombianos, solo recibió en la caja del supuesto iPhone un yogur con sabor a manzana, explica el mismo medio.

Liu explicó al rotativo chino que no recibió directamente la caja del mensajero de la empresa Express Mail Service (EMS), sino que el paquete fue dejado en su casillero de entregas en el edificio donde reside.

Luego de denunciar ante la policía, la mujer también hizo pública su queja en la red social Weibo, donde contó lo que había ocurrido y agregó que desde la empresa de mensajería y Apple le aseguraron que estaban investigando qué pasó.

Su publicación en Weibo desató miles de comentarios, entre ellos las posibles teorías de este suceso.

Woman calls police after receiving only yogurt in purchase of $1,563 iPhone – Global Times https://t.co/oouyvXuCEP

— leondotcom (@leondotcom) February 27, 2021