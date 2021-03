Poco a poco se van conociendo más detalles de lo que traerá el nuevo iPhone 13, un celular que genera mucha expectativa luego de lo que mostraron en el 2020 con el último dispositivo móvil de esa línea.

Si bien son todo rumores dentro de la industria de la tecnología, el analista de pantallas y fundador de DSCC, Ross Young, dio a conocer que esta nueva línea de iPhone tendría las siguientes versiones:

Like DSCC, Mizuho Securities also says no new iPhone SE model in 2021, have to wait till 2022. They do say all iPhone 13 models will have integrated touch, BOE will join LGD on both 6.1" models, mini and 13 will adopt 12 Pro Max camera sensors, & sensor size will increase on Pro. pic.twitter.com/G9f6cz8dm0

— Ross Young (@DSCCRoss) October 2, 2020