Frecuentemente, los computadores van acumulando distintos elementos por el uso que le da un propietario. Archivos, fotografías, videos o las aplicaciones van desgastando un dispositivo con el paso del tiempo.

A pesar de que marcas como Apple manejen tecnologías avanzadas, siempre es saludable tener un buen mantenimiento para prolongar la vida útil de un artefacto.

(Vea también: Filtran primeras novedades que tendría el iPhone 13: ¿sin puerto de carga?)

Consejos de limpieza para un ‘Mac’

Según el medio Xataka, las siguientes son unas recomendaciones para tener un ordenador en buenas condiciones:

Gestionar el almacenamiento y eliminar aplicaciones: esta posibilidad ayuda, pero solo si se hace de una forma correcta. Se debe verificar que no sea una ‘app’ esencial para el equipo.

Mantenerlo actualizado: el sitio web aconseja que el computador tenga las últimas versiones.

Eliminar archivos: como es normal, fotografías, imágenes o documentos pueden quedar guardados por mucho tiempo, incluso de forma duplicada.

Herramientas para limpiar el Mac

Si se prefiere hacer el proceso de una manera más fácil, hay algunas herramientas que son útiles:

1. ‘CleanMyMac X’: tal y como lo señala el medio ipadizate, ‘CleanMyMac X’ le “permite hacer un mantenimiento del Mac de forma sencilla”. El medio citado profundiza en algunos aspectos:

Análisis inteligente: en esta parte, los usuarios podrán realizar una limpieza básica, en la que la aplicación buscará los archivos basura para liberar espacio y optimizar el rendimiento. Trabajará en elementos como protección y velocidad.

Aplicaciones: acá se puede manejar de una mejor forma las 'apps' que se tengan en el computador. Es posible mirar cuánto espacio ocupan y desinstalar las que ya no se deseen.

Archivos: los distintos contenidos pueden ser gestionados debido a que aparecerán ordenados y los que ya no sirvan pueden ser eliminados.

No obstante, como lo indica el medio Applesfera, “se necesita una licencia”, ya que esta tiene un costo para su uso.

2. ‘Photos Duplicate Cleaner’: el medio Xataka recomienda esta ‘app’ para “detectar y eliminar fácilmente los duplicados de fotos” que se mencionaban anteriormente.

3. ‘AppCleaner’: cuando se quiera eliminar una aplicación, algunas veces muchos archivos no se borran y quedan represados. Para hacerlo correctamente, el medio citado también aconseja descargar esta aplicación para que el contenido no deseado no quede en el computador.