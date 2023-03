Para muchos colombianos el presidente de la República es el gran responsable de varias de las situaciones que ocurren en el país, mientras que para otros él no tiene la culpa de todo lo que sucede en el territorio nacional.

El claro ejemplo quedó registrado en un video viral de una reciente entrevista del canal Citytv, la cual fue incluida en un informe sobre la difícil situación de movilidad que se presenta en la calle 142, en el norte de Bogotá, por culpa de los mal parqueados.

Qué dijo la mujer que culpó a Gustavo Petro del mal tráfico

En medio del reporte, el periodista del mencionado medio se acercó a un vehículo blanco de marca Chevrolet, el cual estaba estacionado a un costado de la vía. En él se encontraba una mujer al volante, quien no tuvo problema con responder algunas preguntas.

—¿Cómo ve el tráfico en Bogotá?— le consultó el comunicador.

—Terrible, está terrible el tráfico— contestó la ciudadana.

—De quién cree que es la culpa— insistió el reportero.

—Pues de Petro, de quién más— respondió la mujer sin pensarlo dos veces.

Pese a la inesperada respuesta de la mujer, el periodista prefirió continuar la entrevista tratando de hacerle entender que por personas como ella es que el tráfico en gran parte de la ciudad colapsa.

—Si de pronto usted se parquea aquí en la [calle] 142 ¿no obstaculiza el tráfico?— afirmó el reportero.

—Claro, sí lo obstaculizo, pero estoy mirando a una persona que la necesitaba desde hace rato y la vi allí en la esquina— argumentó la conductora.

Al ver que la mujer no tenía intenciones de moverse del lugar, el comunicador le preguntó que por qué no buscaba un parqueadero, pero ella respondió que su objetivo no era estacionarse mucho tiempo, ya que solo se detuvo a observar a una persona que necesitaba.

“Ah bueno, siga entonces, sumercé” concluyó el periodista, quien se hizo a un lado para que la mujer pusiera en marcha el vehículo.

El video fue compartido en redes y las reacciones de los internautas no se hicieron esperar.

“Mientras tanto Petro estaba controlándola mentalmente para que estorbe en la vía”, “el periodista es un excelente agente de tránsito”, “amé a ese periodista, la hizo moverse”, “amo este país”, “este video me hizo la mañana”, “no me imaginaba esta respuesta”, “el periodista fue más efectivo que muchos policías”, “Petro le había apagado el carro”, “lo mejor que he visto”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.