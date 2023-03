Ha pasado más de una semana desde que Alejandro Gaviria salió del Gobierno Nacional, después de que el presidente Gustavo Petro decidió sacarlo del gabinete por sus continuos reparos con la reforma a la salud que impulsa Carolina Corcho. De hecho, el exministro redactó una carta en la que expuso sus temores con el proyecto.

La salida de Gaviria se dio en buenos términos, tuvo varias conversaciones con el mandatario e incluso le ofrecieron otro cargo en la embajada de Reino Unido, tal y como lo dijo hace unos días en Caracol Radio.

Ahora, el exministro ha empezado a dar más detalles de lo que está pasando en el Gobierno Nacional, sobre todo después de las últimas noticias que han sucedido en la familia del presidente, ya que su hijo Nicolás Petro es investigado por supuestamente recibir dineros de exnarcotraficantes en la campaña de 2021 y negociar puestos con altos funcionarios del gabinete.

Alejandro Gaviria habló del escándalo de Nicolás Petro

Al respecto, Gaviria habló en Revista Semana y admitió las consecuencias que este caso ha tenido en la administración Petro: “Como ciudadano me parece que es complejo porque mina tal vez el activo más importante de cualquier Estado o democracia hoy en día, que es la confianza y la legitimidad. Y genera toda esta suerte de suspicacia”.

Además, se refirió en la revista a los graves señalamientos que recaen sobre el hijo del presidente y las causas que eso podría tener: “Los detalles, aquí y allá, no me interesan tanto como las consecuencias no solamente para el Gobierno, sino para la confianza en las instituciones que, vuelvo y repito, en esta crisis de desconfianza en las democracia es un activo fundamental. Eso me preocupa como ciudadano. Y el comportamiento de Nicolás Petro, que no lo quiero juzgar, porque no conozco los detalles, fue al menos imprudente”.

Finalmente, reconoció en la entrevista que el Gobierno se vio en aprietos por esta situación, aunque destacó el manejo que le ha dado Gustavo Petro: “Le está haciendo daño, no me queda ninguna duda. Sería contradictorio decir algo distinto. Con transparencia, siento que el presidente ha actuado bien en la medida de lo posible”, expresó.