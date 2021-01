El vuelo, de una duración similar a la de un vuelo entre Bogotá y San Andrés, fue contratado en su totalidad, sin ser un chárter, dada la paranoia del joven millonario y su esposa de contraer coronavirus, destaca Antena 3.

No es la primera vez que Mujaldi ostenta su riqueza, pues es una persona muy activa en redes sociales (de hecho, se hace llamar ‘influenciador’), donde por lo general publica fotos de su vida lujosa, como señala Mashable Asia.

No obstante, la aerolínea desmintió al millonario, pues reveló que Mujaldi tenía un código de reserva con dos pasajeros, por lo que no se sabe con certeza si después compró más tiquetes en una reserva diferente.

Esta es una de las tantas publicaciones en la que el millonario ostenta sus bienes materiales:

Así registraron la singular noticia algunos medios en sus redes sociales:

Famous Jakarta socialite, #RichardMuljadi booked an entire flight because he was scared of the virus. https://t.co/kVGKb5IZX9

— Oneindia News (@Oneindia) January 8, 2021