Las redes digitales sirven como espacio para que muchas personas hagan públicos algunos comportamientos que, socialmente, no son muy bien vistos y causan todo tipo de reacciones.

En el pasado había sido noticia una joven ‘tiktoker’ uruguaya que afirmó que no había nacido para trabajar y hasta lloró pidiendo que alguien la mantuviera.

Ahora, una trabajadora decidió usar una de sus redes sociales para contar lo que vivió con unos comensales tacaños que no le dejaron dinero como bonificación a su trabajo, después de pagar bastante dinero en la cuenta.

La mujer que se identifica en Twitter como @violetaisdead publicó un mensaje en el que cuenta que atendió a un grupo de 10 adultos que no fueron agradecidos con su trabajo.

atendí una mesa de 10 adultos consumieron 50 mil pesos en comida y dejaron 0 pesos de propina. tan difícil es salir a comer afuera y no ser un rata con el mozo?

Su molestia se debe a que esas personas consumieron cerca de 50 mil pesos argentinos (unos 267 dólares) en comidas como pastas, parrillas y bebidas, pero no le dejaron propina.

De hecho la mesera hizo una reflexión acerca de la labor que cumple el gremio de la hospitalidad y dejó un mensaje contundente para aquellos tacaños que pagan grandes sumas de dinero en la cuenta, pero no dejan propina a las personas que las atendieron y ayudaron: “¿Tan difícil es salir a comer afuera y no ser un rata con el mozo?”

Algunos tuiteros reaccionaron de manera negativa a la publicación de la mujer, pues no creen que su reclamo contra los clientes sea justo y se fueron con los taches arriba contra el dueño del local:

“Exigile a tu jefe, no al que va a consumir”, “pero si no es obligatoria la propina. Pedile que no sea rata a tu jefe”, “no entiendo en qué momento la propina pasó a ser algo obligatorio”.