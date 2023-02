Las fiestas de los niños suelen ser espacios llenos de risa, diversión y muchos regalos. Eso sí, hay algunas celebraciones que resultan un tanto extrañas, como la de una niña de 6 años en la que su mamá repartió alcohol a los menores que estaban invitados.

Tampoco fue la mejor fiesta para un pequeño que deseaba festejar sus 6 años con ‘sus amigos’, pero que se quedó esperándolos porque nunca aparecieron.

Aunque este hecho ocurrió en mayo de 2022, los internautas se han encargado de recordar y difundir esa noticia que sucedió en Vancouver, Canadá, en el cumpleaños de Max, un niño de 6 años.

David Chen, padre del menor, planificó la fiesta de cumpleaños invitando a 19 de sus compañeros de salón, en un patio de juegos. Sin embargo, cuando llegó el día de la celebración solo uno de los invitados llegó.

Así lo evidenció el mismo Chen en un trino en el que contó parte de la situación vivida:

My autism spectrum disorder kid is the different kid in the class. We invited all his classmates to his birthday party today & only 1 showed up. Difficult to explain to my kid & that kid's mom that only one classmate came. Not making assumptions but still an empty feeling day. pic.twitter.com/D2tSGL7iP1

— David Chen, concerned citizen 陳冠余 (@DavidChenTweets) May 14, 2022