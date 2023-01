Algunas personas con el fin de lograr una estabilidad económica quieren migrar a otro país, pues algunos ven más oportunidades en otros lugares y prefieren laborar para enviar dinero a sus familias y así asegurarse de tener un futuro próspero.

Un hombre mexicano compartió la decepción que se llevó al saber que su madre había utilizado en otra cosa el dinero que le envió por un tiempo, el que se suponía que era para construir su casa.

El migrante dio a conocer por medio de un clip que más de 24 millones de pesos colombianos que le había enviado a su madre destinado a la construcción de una casa, el 80 % se lo había prestado a su hermano para que comprara un automóvil, sin embargo, prometió que se los devolvería, pero el hombre no cree que vaya a ser así.

El video ya cuenta con mas de 6 millones de visualizaciones donde muchas personas se indignaron, pues varios le sugirieron ahorrar su dinero en el banco y en el momento que quiera volver a su ciudad construyera el mismo su casa, por tanto, otros migrantes se sintieron identificados ya que algunos compartieron experiencias muy similares.

Algunos de los comentarios de internautas fueron: “Solo dale bendiciones a tu mamá y hermano y diles adiós y corta lazos porque el amor de ellos es Western Union o Money Gran”, “y apuesto que todavía tu mamá se enojo porque le reclamaste”, “me pasó con mi hermana deje de mandar dinero y ahora no me habla nadie de la familia pero estoy mejor”, “la neta ya no le mandaba nada”, “no todos son iguales mi mamá prefiere quedarse sin comer pero nunca me quiere agarrar nada si yo no le digo”.