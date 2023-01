Durante los últimos días se han reportado diversos feminicidios en países como Colombia y Perú, que han sido cometidos por las actuales parejas de las víctimas.

La joven DJ Valentina Trespalacios, de 23 años, fue asesinada en Bogotá, luego de salir de fiesta con su novio, un ciudadano americano que huyó del país, pero fue arrestado por la policía panameña cuando pretendía viajar a Turquía.

También se informó en últimas horas del asesinato de una mujer que se dedicaba a la creación de contenidos, a manos de su esposo.

‘Tiktoker’ peruana fue asesinada por su pareja, frente a su hijo

Marilyn Martínez, conocida en TikTok como marilyn.fitmommy, fue encontrada sin vida dentro de su vivienda en la comunidad de San Borja, en Lima.



Según la información policial, su pareja, Alexánder Israel Pinedo Barrón, sería el responsable del asesinato. La víctima fue atacada mientras descansaba en su habitación, cuando el hombre entró con un cuchillo de cocina con el que la apuñaló.

En un reportaje compartido en YouTube por el canal América Noticias se puede conocer la historia completa y la confesión de Pinedo:

Al ser detenido por las autoridades, el hombre pidió que lo grabaran para detallar los últimos minutos de vida de su esposa. Entre las confesiones del hombre está que cometió el asesinato frente a su hijo, quien presenció la pelea por celos que desencadenó el hecho.

También confesó que luego de asesinar a la mujer quiso acabar con su vida, pero no pudo: “Fui tan cobarde que no me pude suicidar”.

Según las investigaciones, Pinedo habría sufrido un ataque de celos al ver a su esposa creando contenidos en los que, en su momento, aparecía también el asesino.