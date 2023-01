Para muchos esa comida de origen italiano resulta un verdadero manjar. Eso también lo pensaba un hombre que se hizo viral en redes, luego de que lo pillaran comiéndose la pizza que debía vender en un local comercial.

Ese platillo, que se conoce en casi todos los país del planeta, ha sido protagonista frecuente de diversos intentos de romper marcas mundiales y en esta ocasión, un famoso ‘influenciador’ también quiso dejar su huella en el singular libro.

Eric Decker, también conocido como Airrack, es un popular ‘youtuber’ que se unió con la marca estadounidense Pizza Hut para imponer el récord Guinness World Records de la pizza más grande del mundo, en Los Ángeles, California, que mide 13,990 pies cuadrados (1.300 metros cuadrados).

I went and created the World’s Largest Pizza…

Like this tweet to save yourself a slice! pic.twitter.com/2BIQ3LvAd4

— Airrack (@airrack) January 21, 2023