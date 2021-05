green

Cadavid dejó su opinión sobre el caso de Lucas Villa, atacado a tiros en una marcha pacífica en Pereira, en un espacio de comentarios en Facebook de una noticia en donde se confirmaba la muerte del líder estudiantil, que duró varios días luchando en una UCI.

“Llevaba 17 años estudiando, mmm, era un gamín más que va a la universidad solo a dar lidia y crear células para acabar con todo. Bien muerto”, escribió el reconocido gerente del hospital.

Las palabras de Cadavid provocaron comentarios en su contra de usuarios que le reprochaban la forma en la que se refería al asesinato de una persona, que según dijo presidente Iván Duque hacía parte de una marcha pacífica con sus compañeros, cuando le dispararon en varias oportunidades desde un vehículo en el viaducto de Pereira.

Fue la organización Proceso Social de Garantías en Antioquia la que difundió una captura de pantalla de lo expresado por Cadavid, y le exigió a la Procuraduría General de la Nación aplicar “todas las sanciones a este funcionario”.

Rechazamos los mensajes estigmatizadores de #FelipeCadavid actual Gerente del hospital de #NariñoAntioquia contra la dignidad y el buen nombre del lider luchador #LucasVilla asesinado en Pereira. Exigimos a @PGN_COL todas las sanciones a este funcionario por hecho. pic.twitter.com/BzaxLrJUTx — PSG-GarantiasDDHH (@GarantiasPSG) May 11, 2021

Gerente de hospital de Nariño se defiende por comentario sobre Lucas Villa

Pero el gerente hospitalario quiso enmendar su error y publicó un comunicado en el que, de entrada, dice que sus opiniones no representan la entidad que tiene a cargo.

Además, responsabiliza a quienes lo critican y asegura que lo sacaron de contexto porque le faltó poner un signo de interrogación.

“El comentario realizado en dicho medio de comunicación no corresponde a la realidad de lo que muchas personas están opinando al respecto, ya que se descontextualizó y solo se presentó la imagen del ultimo comentario mas no de la secuencia que se traía dentro de la conversación y que a la final obvié el signo de interrogación, que dejaba claro que se trataba de una pregunta para reflexionar de que cualquier vida es importante, no estaba afirmando, solo preguntado…”, dijo.

Cadavid reconoció, en el comunicado que circula en redes, que su comentario “pudo herir a muchas personas y entenderse completamente salido de lugar”, ofreció excusas y se quejó de que le han enviado mensajes intimidantes.

“Debido a lo ocurrido he recibido diversas amenazas por diferentes medios, lo cual me hace temer por mi vida y la de mi familia”, agregó.

Este es el comunicado completo de Cadavid sobre el tema.