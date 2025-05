Aunque el encuadre del video está puesto sobre las dos jóvenes que disfrutaban despreocupadamente de la popular canción de reguetón ‘More’, la acción en el video transcurría, mientras tanto, en el fondo de la grabación cerca de las ventanas del vehículo.

Allí, de manera igualmente desprevenida, un joven se encuentra sentado al lado de una ventana, escuchando música con sus audífonos inalámbricos. En ese momento, un ladrón aprovecha para trepar la parte exterior del vehículo y meter la mano sagazmente, sustrayendo los audífonos del joven, ante la rabia y la impotencia de lo ocurrido.

Como se ve en el video, la víctima termina sentada, resignada a su suerte, por un momento de desatención, que la rampante inseguridad de la capital del país, no perdona.

pic.twitter.com/IDbmjGkMly

— Colombia Out of Context (@OutOfContextCol) May 30, 2025