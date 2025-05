Una extraña polémica se formó durante los últimos días en las redes sociales por cuenta del video de un ‘influencer’ de México que se viralizó en Colombia. Y todo se formó por el nombre de una rata que tiene de mascota el creador de contenido.

‘Mau López’ es un influenciador conocido en TikTok por viajar y por tener unas mascotas bastante particulares. Sus videos constan en mostrar su día a día y adoptar animales que son poco convencionales para cuidar.

Cabras, patos y hasta pavos se destacan entre sus videos más virales. Hace poco, el ‘influencer‘ mostró el nuevo animal que lo acompaña a todas partes. Se trata de una pequeña rata con la que sube videos y se relaciona con sus otras mascotas.

Sin embargo, la inocente rata provocó un debate en TikTok. Resulta que el nombre del animal es Claudia López, motivo por el cual el video se viralizó en Colombia y muchas personas aseguraron que se trataba de una burla hacia la exalcaldesa de Bogotá.

Algunos seguidores opinaron que se trataba de una falta de respeto hacia la política colombiana, mientras que otros decían que se trataba de una broma sin más. Lo cierto es que ‘Mau López’ tuvo que salir a aclarar si efectivamente se refería a la exalcaldesa.

En el video, que ya acumula más de un millón de visitas, el ‘influencer’ se refiere directamente a Claudia López (la política) como si hubiera recibido algún reclamo. “Se molestó conmigo, creo, porque hice que mi rata se llamara igual que ella. No se llama Claudia por ti, si acaso por mi presidenta [la de México]. Y se apellida López por mí, no por ti, ella no tiene nada que ver, solo quiere figurar”, dijo en su video.

