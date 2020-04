green

Cuevas, de 28 años y albañil de profesión, le relató al Diario de Cuyo que su novia, de 38 años y de apellido García, lo apuñaló con un cuchillo de cocina marca tramontina. “De puta no me tocó la aorta”, expresó.

El argentino explicó al mismo medio que la mujer lo agredió después de una discusión que tuvieron porque él quería ir a jugar cartas con sus hermanos y amigos, pero para ello tenía que quebrar la cuarentena por el coronavirus.

“Fue una discusión pelotuda. Me empezó a secar la mente“, agregó Cuevas a ese rotativo, en el cual también detalló que los 2 habían estado tomando alcohol.

Según el Diario de Cuyo, a la pelea se sumó un sobrino (mayor de edad) de la mujer, el cual amenazó a Cuevas con un arma de fuego. “Ella me dijo que no iba a ir a ningún lado sino me iba a apuñalar y yo le dije que no estoy ni ahí con la apuñalada. El sobrino me tiró dos tiros; yo le pegué y le quité el arma y las balas”, zanjó el agredido.

El albañil que fue apuñalado por su novia, ¿volvió con ella?: "Acá con mi tóxica" https://t.co/7udkcsw0oh — Diario de Cuyo (@diariodecuyoweb) April 21, 2020

En medio de la pelea de Gastón Cuevas con el sobrino de la mujer, esta lo apuñaló a la altura de la clavícula y cuando el hombre se sacó el cuchillo, le salió un chorro de sangre.

Por ello, se desmayó y cuando despertó estaba en un hospital, donde le contaron que en el recorrido de la ambulancia le tuvieron que practicar reanimación cardiopulmonar (RCP) porque no estaba respirando, detalla el medio argentino.

A pesar de que en un primer momento dijo que no quería saber nada más de su novia de 5 años, un par de días después publicó una foto de los 2 en su cuenta de Facebook con el mensaje: “Con mi tóxica, métanse en sus vidas”.

Aunque posteriormente borró la imagen de la red social mencionada, hubo gente que ya le había tomado pantallazo.