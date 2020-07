Marta Casimiro, la persona que grabó al hombre, aseguró a City News que aún no puede creer lo que presenció, sobre todo en esta época en la que los contagios de coronavirus parecen no tener fin.

La clienta agregó que empezó a grabar después de notar que las canastas de mercado estaban sucias, pues quería mostrarle esta situación al gerente del establecimiento; fue en ese momento que el trabajador comenzó a limpiar con su saliva.

De acuerdo con el noticiero canadiense, el trabajador fue suspendido luego de que la mujer pusiera la queja ante los administradores del supermercado.

Jacquelin Weatherbee, vicepresidenta de comunicaciones y asuntos corporativos de FreshCo, expresó al medio que el comportamiento del empleado es “absolutamente reprensible” y que va “completamente en contra de los estándares” de la compañía.

A continuación, el video:

An employee at a FreshCo supermarket in Toronto 'spit shines' grocery baskets and carts with the same rag. The disgusting act was released on Thursday. #coronavirus pic.twitter.com/4iedjp6sxx

— Tweet Latest News (@TweetLatestNews) July 9, 2020