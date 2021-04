De acuerdo con el portal Recyclean, la policía del estado de Maharashtra fue alertada sobre una inusual situación en el Centro de Colchones, zona en las que se ubican varias fábricas de este tipo de productos.

Al llegar, las autoridades se dieron cuenta de que una de esas empresas había rellenado un colchón con solo tapabocas usados, en vez de hacerlo con algodón u otro tipo de material. Además, alrededor vieron montañas de más tapabocas, indica el mismo medio.

Chandrakant Gawali, superintendente de la policía de Maharashtra, aseguró que, siguiendo los protocolos, le prendieron fuego a las pilas de tapabocas usados que estaban esparcidos por la zona.

Gawali, además, identificó al dueño de la desleal fábrica como Amjad Ahmed Mansoori y se comprometió a dar con el paradero de los demás involucrados en esta“estafa”, detalla Recyclean.

Según la Junta Central de Control de la Contaminación de India, citada por ese portal, entre junio y septiembre de 2020, el país produjo más de 18.000 toneladas de desechos biomédicos relacionados con la pandemia de la COVID-19, incluidos guantes y tapabocas.

India es el segundo país con más casos de coronavirus, solo por detrás de Estados Unidos, con un poco más de 14 millones de positivos, mientras que en la tabla de muertes relacionadas por el COVID-19 está en el cuarto lugar con más de 173.000 fallecidos, de acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins.

In Maharashtra's Jalgaon district, a factory owner was caught taking advantage of the large number of used masks produced by stuffing them into mattresses as a replacement for standard cotton!

.https://t.co/22AN2RhR7z

.

.#jalgaon #usedmasks #crime pic.twitter.com/RxR8nleEyG

— Recyclean (@recyclean_in) April 13, 2021