Esa pieza la publicó el Liverpool en sus redes sociales a forma de homenaje para su estrella Mohamed Salah, pero terminó por desatar una controversia ya que hinchas que se percataron lanzaron cuestionamientos hacia el club.

Esto, porque en el video musical, que tenía una canción muy característica para los hinchas del equipo inglés, el cantante vestía una camiseta que tenía estampada la cara del narcotraficante Pablo Escobar, que fue abatido por la Policía en diciembre de 1993.

Si bien el “error” en la imagen, como lo calificaron algunos en redes, pasó desapercibida en un primer momento, luego vinieron las críticas de fanáticos que se encargaron de recordarle al club el prontuario criminal de Escobar y todas las vidas que se perdieron en Colombia por una guerra del narcotráfico.

De hecho, en 2018 también hubo polémica cuando varios hinchas del equipo lucieron prendas alusivas al capo, en un partido de la semifinal de la Liga de Campeones contra la Roma de Italia.

Fue por eso que el Liverpool, que sabía que estaba en fuera de lugar con el video a Salah, decidió eliminar la pieza de sus redes sin mayor explicación. No obstante, seguidores creen que fue por las críticas a la imagen de Escobar.

Otros, por su parte, mencionaron que ese tipo de prendas estuvieron de moda años atrás y que se conseguían en tiendas por un precio cercano a las 60 libras esterlinas, algo así como 316.000 pesos al cambio de hoy.

De todas formas, el Liverpool subió una imagen de Salah con el trofeo que lo acredita como el mejor jugador de esta temporada en la Premier League.

Season after season, sheer 𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬 😍@MoSalah collects his @StanChart Player of the Season award… pic.twitter.com/8vNmsR7DeY

— Liverpool FC (@LFC) May 25, 2021